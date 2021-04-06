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06.04.2021 (20:25)

С военнослужащими дальней авиации в Калужской области провели комплексные занятия по безопасности военной службы

В Калужской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил России проведены учебно-методические занятия по безопасности военной службы.

Занятия проходили под руководством опытных инструкторов, которые наглядно рассказывали военнослужащим о травмах, которые могут быть получены из-за нарушения техники безопасности при несении внутренней и караульной службы, а также об организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

На специальной площадке были развернуты учебные места с макетами, средствами имитации взрывчатых веществ, манекенами и муляжами боеприпасов.

В ходе занятий особое внимание уделялось пожарной безопасности, работе с электроприборами, безопасности дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи и соблюдению мер безопасности при обращении с оружием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Безопасность , Воздушно-космические силы (ВКС)
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