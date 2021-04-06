06.04.2021 (20:15)

Представители филиала Военной академии РВСН завоевали золотые медали на чемпионате Московской области по гиревому спорту

Представители филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого завоевали медали различного достоинства за личные и командные спортивные достижения на прошедшем в подмосковном Серпухове чемпионате Московской области по гиревому спорту.

Под руководством капитана Дмитрия Турищева команда филиала заняла первое общекомандное место с большим отрывом от соперников.

В личном зачёте высокие достижения также продемонстрировали капитан Дмитрий Турищев — первое место в весовой категории свыше 85 кг, сержант Николай Фролов — первое место в весовой категории до 73 кг, курсант Максим Медведев — первое место в весовой категории до 68 кг, сержант Николай Волков — второе место в весовой категории до 63 кг, курсант Алексей Агафонов — второе место в весовой категории до 68 кг, курсант Никита Жерненков — второе место в весовой категории до 85 кг, курсант Константин Соколов — третье место в весовой категории до 73 кг, курсант Максим Тураев — треть место в весовой категории до 85 кг.

В эстафете в толчке гирь по длинному циклу филиал Военной академии РВСН представляли две команды, которые заняли первое и третье места.

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