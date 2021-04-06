06.04.2021 (19:35)

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения завершили вакцинацию от COVID-19 перед участием в параде Победы

Военнослужащие парадного расчета Новосибирского ракетного соединения — участники военного парада в Новосибирске — завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Кроме участников парада, плановую вакцинацию проходит личный состав РВСН, несущий боевое дежурство, и дежурные силы соединений. Также на добровольной основе активно прививается и гражданский персонал воинских частей РВСН.

Вакцина поступает в соединения и воинские части РВСН в достаточном количестве в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время привито более 30 тыс. военнослужащих РВСН.

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