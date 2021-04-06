06.04.2021 (19:10)

На Кубани проходит конкурс экипажей армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО «Авиадартс-2021»

На аэродроме штурмового авиационного полка, базирующегося в Краснодарском крае, проходит второй отборочный этап состязаний профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс-2021» Армейских международных игр 2021 года.

В состязаниях принимают участие экипажи армейской и оперативно-тактической авиации соединений и воинских частей, базирующихся в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н и Ми-35М, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

В ходе соревнований экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 150 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО.

При выполнении полетных заданий военнослужащие выполняют пуски неуправляемых ракет, совершают сброс авиабомб и проводят стрельбы из 30-мм авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу условного противника.

Всего в конкурсе принимают участие более 40 лучших авиационных экипажей ЮВО.

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