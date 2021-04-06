06.04.2021 (19:10)

В Новосибирской области появился второй юнармейский отряд имени генерал-майора Юрия Евтушенко

В селе Ташара Новосибирской области ряды Юнармии пополнили три десятка мальчишек и девчонок. Церемония прошла в присутствии почетных гостей, среди которых был исполняющий обязанности заместителя командующего 41-й общевойсковой армией полковник Олег Короткевич, президент Фонда ветеранов спецподразделений и сотрудников ФСБ России «Антитеррор» Владимира Шуев. Новобранцам вручили не только значки и береты, но еще и свидетельство о присвоении отряду имени генерал-майора Юрия Евтушенко. Причем о желании стать «евтушенковцами» ребята попросили сами, ведь именно в их школе учился легендарный земляк, пояснил начальник штаба Юнармии по Новосибирской области генерал-майор Владимир Попков.

«Юрий Григорьевич родился в Новосибирске, но потом с родителями переехал в село Ташара, где проучился в местной школе восемь лет. Сегодняшнее мероприятие мы посвящаем всем, кто любит, чествует и защищает Отечество. Именно таким был Евтушенко», — отметил генерал-майор Владимир Попков.

Кстати, в регионе это уже второй отряд имени Юрия Григорьевича. Ранее такой чести удостоились юнармейцы новосибирской школы № 102. А в России это уже четыре отряда «евтушенковцев».

«Я горжусь, что имя мужа будет жить... Особенно приятно, что будет жить в родных для него местах, где он рос и учился, а потом поступил в суворовское училище. Мой супруг с детства мечтал стать военным. Прошел путь от лейтенанта до генерал-майора. Юрий Григорьевич был честным и неравнодушным человеком. Он всегда участвовал в жизни других людей, помогал всем вокруг. Уверена, что эти ребята продолжат его дело», — сказала супруга заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе Валентина Евтушенко.

В ответ юнармейцы дали слово прославлять имя патриота и отважного воина делами и поступками. И первый шаг они уже сделали — оформили в стенах школы уголок в память о своем легендарном земляке. В этом импровизированном мини-музее представлена биография Юрия Евтушенко и фотографии из его личного архива.

«Очень символичная церемония была организована в Ташаре. Мальчишки и девчонки стали частью большой юнармейской семьи. Семьи, где уважают старших, чтут героев и знают историю Отечества. Я не сомневаюсь, что юнармейский отряд Ташаринской школы станет примером для сверстников», — уточнил начальник Главного штаба Юнармии трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Напомним, Юрий Евтушенко — заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор. Родился в Новосибирске в 1964 году. В январе 2018 года возглавил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За храбрость» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также другими наградами. Юрия Евтушенко не стало 9 ноября 2020 года из-за коронавирусной инфекции.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 775 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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