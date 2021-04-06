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06.04.2021 (19:07)

Военнослужащие Каспийской флотилии провели первую совместную тренировку в составе парадных расчётов Волгоградского гарнизона

Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО), участвующие 9 мая в параде Победы в городе-герое Волгограде, провели первую совместную тренировку в составе парадных расчётов Волгоградского гарнизона.

В парадном строю задействована знамённая группа полка морской пехоты КФл. В настоящее время военнослужащие отрабатывают строевые приёмы, исполнение строевой песни, прохождение тожественным маршем в составе парадной коробки.

Тренировки проходят при участии духового оркестра от гвардейской мотострелковой бригады.

Кроме общегарнизонных тренировок, которые проводятся каждый вторник и четверг, с личным составом морпехов КФл на строевом плацу ежедневно проходят занятия, где оттачивается мастерство строевой выучки, единство строя в шеренгах и колоннах. Все мероприятия проходят два раза в день в утреннее и дневное время. При этом психологическое сопровождение военнослужащих обеспечивают военные психологи.

Всего в параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие свыше 1,5 тыс. человек. В их числе военнослужащие ЮВО, курсанты академий МВД, МЧС, войска Национальной гвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а также воспитанники военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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