06.04.2021 (18:57)

Юнармейцы вышли на «Большие учения» в Свердловской области

В Свердловской области прошли «Большие учения». Так называется военно-спортивная игра, которая этой весной собрала участников историко-патриотического клуба «Разведчик» имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. Соревнования приурочили к 110-летию легендарного земляка и 5-летию клуба. Они прошли при поддержке ветеранов пограничников КГБ СССР «Граница», ветеранов ОМВД и локальных войн, а также сотрудников музея военной разведки.

В учениях задействованы три команды по 20 человек — «Север», «Восток» и «Запад». Это так называемые команды-армии, состоящие из учащихся 2 и 6 классов. У каждой из них есть своя импровизированная база. В судейской коллегии — старшеклассники. На пути к победе ребятам нужно пройти непростые испытания: полосу препятствий с низко натянутой над головой сеткой, «минное поле», выполнить разборку и сборку автомата, стрельбу из пневматической винтовки, метание учебных гранат в условные танки противника.

«Мы специально допускаем к участию смешанные команды из мальчишек и девчонок разного возраста. Таким образом, старшие ребята подтягивают младших, помогают им, обучают и поддерживают. А младшие — равняются на старших, и понимают, что товарищи по юнармейскому братству друг друга в беде не бросают. Такая взаимовыручка очень сплачивает и мотивирует. Игры прошли «с огоньком» — давно у нас из-за пандемии не было возможности собрать ребят вместе», — отметила начальник штаба Талицкого отделения движения «Юнармия» Свердловской области и руководитель историко-патриотического клуба «Разведчик» Наталья Якушина.

Засиделись в период ковидных ограничений и родители юнармейцев. Воодушевленные эмоциями детей, они решили оперативно собрать свою команду и пройти все этапы военно-спортивной игры.

«Меня воспитывали в духе патриотизма, — поделилась эмоциями Наталья Перекопай. — Поэтому я с удовольствием принимаю участие во всех мероприятиях сына».

Участников всех возрастов покорил мастер-класс от кинолога с овчаркой по кличке Бранд. Эксперт раскрыл все профессиональные секреты: рассказал, как готовят служебных собак, объяснил нюансы воспитания и тренировки четвероного друга.

«Я участвовал в «Больших учениях» впервые. Выступление боевой собаки произвело на меня сильное впечатление. Очень захотелось в будущем тоже стать кинологом. Пока не решил, но точно могу сказать о планах на ближайшую перспективу — серьезно займусь подготовкой к следующим играм, чтобы улучшить свой собственный результат», — поделился впечатлениями юнармеец Роман Перекопай.

По итогам «Больших учений. Весна 2021» первое место досталось команде «Север». Второе — у «Запада», третье — у армии «Восток». Лучшим командиром признали Анастасию Ануфриеву, которая обеспечила «серебро» своему отряду «Запад».

Но это еще не финал, впереди высадка экологического десанта. В конце апреля юнармейцы Талицы направят всю силу и мощь на сбор макулатуры и пластика. Юные патриоты проведут серию субботников в рамках акции «Планета без отходов».

«Своим примером юнармейцы показывают и сверстникам, и взрослым, как важно беречь природу. Акция «Планета без отходов» проводится уже пятый год подряд. Наши активисты приучают жителей разумно относится к окружающей среде: собирать и отдавать на переработку вторсырье. Сами же юные патриоты каждый год ставят все новые и новые рекорды по сбору пластика и макулатуры», — пояснил лидер Юнармии трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 775 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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