06.04.2021 (18:54)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведен турнир по армейскому рукопашному бою спартакиады вузов и учебных центров Сухопутных войск

В Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) проведены соревнования по армейскому рукопашному бою спартакиады высших военных учебных заведений и учебных центров Сухопутных войск.

Для участия в спартакиаде в академию прибыли команды из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (Благовещенск), Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск), Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища, Новосибирского высшего военного командного училища, учебных центров из Оренбурга, Знаменска, Саратова и Ейска.

Команда Михайловской военной артиллерийской академии, на базе которой в течение трех дней проходила спартакиада, также принимала участие в турнире. Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд общей численностью 62 человека.

Первый состязательный день был ознаменован торжественной церемонией открытия спартакиады, проходившей с соблюдением всех требований профилактических мер противодействия коронавирусной инфекции. Начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил участников и пожелал им успехов.

В острой и упорной борьбе между командами высших военных учебных заведений команда академии заняла высшую ступень пьедестала почёта. «Серебро» у команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, «бронза» — у Московского высшего общевойскового командного училища. В рукопашных боях между командами учебных центров первое место заняла команда из Оренбурга, второе — из Знаменска, третье — из Саратова.

В личном первенстве из семи весовых категорий бойцы-михайловцы, проявив спортивный характер, по результатам соревнований заняли четыре первых места — Марат Миразабеков (до 60 кг), Азамат Дугужев (до 70 кг), Вадим Анохин (до 75 кг), Евгений Дубина (до 85 кг), и два третьих места — Арсен Гаджиев (до 65 кг), Михаил Коновалов (до 80 кг).

Из команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в личном первенстве второе место заняли Максим Золотухин (до 60 кг), Дмитрий Белозович (до 75 кг), Максим Никифоров (св. 85 кг), «бронзу» завоевал Эльнур Яикбаев (до 70 кг).

Первое место в весовой категории до 65 кг занял спортсмен команды Московского высшего общевойскового командного училища Дмитрий Савицкий. Третьи места у Исмаила Абдулхаджиева (до 60 кг) и Давида Хугаева (до 75 кг).

Из членов команды Военной академии войсковой ПВО первое место в весовой категории свыше 85 кг занял Идар Иванов, Евгений Андрианов (до 70 кг) — второе место.

Награды в личном первенстве в Казанское высшее танковое командное училище увезли за первое место Виталий Семенов (до 80 кг) и за два вторых места Булат Калимуллин (до 65 кг) и Рустам Шагабутдинов (до 85 кг).

Рустам Султанов (до 80 кг) из Новосибирского высшего военного командного училища награжден за второе место.

Спортсменов учебных центров из Саратова и Оренбурга Романа Рубцова (до 85 кг) и Армана Игитяна (св.85 кг) наградили за третьи места.

В торжественной церемонии награждения приняли участие руководство академии, представители общественно-патриотических организаций и другие почётные гости.

Главный судья соревнований старший преподаватель кафедры Общевойсковой академии полковник Сергей Ковешников отметил, что участники соревнований были подготовлены качественно.

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