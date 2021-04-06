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06.04.2021 (17:01)

В марте 2021 года на вооружение ЮВО поступило около 100 единиц вооружения и военной техники

В марте 2021 года на вооружение Южного военного округа (ЮВО) поступило около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«В 2021 году спланировано поставить более 1,6 тыс. единиц вооружения и военной техники, в результате, доля современных образцов к концу года составит 71 процент», – рассказал генерал армии А. Дворников.

Также командующий войсками ЮВО уточнил, что за март в войска округа поступило около 100 единиц ВВСТ.

Реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» пополнили артиллерийские подразделения мотострелкового соединения в Ростовской области, а бронетранспортеры БТР-82А – батальон морской пехоты Черноморского флота.

Также моряки-черноморцы приняли на вооружение катер проекта 1388 и малый ракетный корабль «Грайворон».

В объединение ВВС и ПВО ЮВО поступил поисково-спасательный вертолет К-27ПС.

Подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты мотострелковых соединений 8-й и 49-й общевойсковых армий приняли на вооружение специальную технику РХБ разведки РХМ-6-01.

Обеспеченность военного округа вооружением и военной техникой сегодня близка к стопроцентному показателю и в полном объеме гарантирует выполнение поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ
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