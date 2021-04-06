06.04.2021 (18:50)

Для проведения весеннего призыва сборные пункты субъектов РФ в зоне ответственности ЮВО обеспечены более 36 тыс. тест-системами для выявления коронавирусной инфекции

Для проведения весеннего призыва сборные пункты субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) обеспечены более 36 тыс. тест-системами для выявления коронавирусной инфекции. Решениями глав пятнадцати субъектов РФ приступили к работе 384 призывные комиссии.

О готовности к началу призыва на военную службу «Весна-2021» сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Пятнадцать сборных пунктов к приему граждан, формированию и отправке воинских команд готовы», – рассказал генерал армии Александр Дворников.

Также командующий войсками ЮВО отметил готовность призывных и сборных пунктов в санитарно-эпидемическом оснащении.

«Медицинским имуществом, необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции сборные и призывные пункты обеспечены, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию», – подчеркнул генерал армии Александр Дворников.

На всех призывных и сборных пунктах оборудованы медицинские посты барьерного контроля с возможностью проведения термометрии и обработки рук дезинфицирующим раствором прибывающих граждан. Медицинские работники, сотрудники военных комиссариатов и граждане обеспечены медицинскими масками, перчатками. Мероприятия проводятся с соблюдением социальной дистанции. Сборные пункты обеспечены тест-системами для экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей, назначенных для сопровождения воинских команд.

По плану мероприятий весеннего призыва в войска подлежит отправить более 25 тыс. граждан. Начало отправок воинских команд со сборных пунктов спланировано с 15 апреля с.г.

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