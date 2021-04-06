06.04.2021 (16:47)

В марте 2021 года войска ЮВО пополнили более 1,6 тыс. военнослужащих по контракту

Более 1,6 тыс. человек поступили на военную службу по контракту в войска Южного военного округа (ЮВО) в марте 2021 года.

О выполнении плана комплектования войск сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Задание на отбор на военную службу по контракту в марте текущего года выполнено на 100 процентов, в строй поставлено более 1,6 тыс. военнослужащих», – отметил генерал армии А. Дворников.

Всего с начала года пунктами отбора ЮВО направлено в соединения и воинские части ВС РФ более 3,8 тыс. контрактников. Подразделения, комплектуемые военнослужащими по контракту, также пополняют военнослужащие по призыву, принявшие решение заключить контракт по истечении трех месяцев военной службы.

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