06.04.2021 (15:47)

Экипажи кораблей ЧФ и КФл выполнили в марте 2021 года более 170 боевых стрельб и упражнений

Экипажами кораблей и подводных лодок Черноморского флота и Каспийской флотилии в марте 2021 года выполнено более 170 боевых упражнений и стрельб.

Об итогах боевой подготовки в объединениях Южного военного округа (ЮВО) рассказал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«На кораблях и подводных лодках Черноморского флота и Каспийской флотилии в марте 2021 года к отработке и сдаче курсовых задач привлекалось более 60 кораблей, при этом с начала года к выполнению задач по предназначению подготовлено более 70 кораблей», – сообщил генерал армии Александр Дворников.

Кроме того, в подразделениях и воинских частях армии ВВС и ПВО, а также морской авиации Черноморского флота в течение месяца было проведено около 30 летно-тактических учений. Летный состав отработал задачи выполнения полетов на предельно малых высотах, над водной поверхностью, уничтожения крылатых ракет и выполнения полетов в очках ночного видения.

В общей сложности летчики двух объединений и авиабазы ЮВО в Армении в марте с.г. провели в небе более 9,5 тыс. часов.

Среди мотострелковых подразделений военного округа, повышению мобильности которых уделялось особое внимание в марте с.г., более 30 мотострелковых рот получили опыт взаимодействия с подразделениями специального назначения и армейской авиации.

В войсках ЮВО продолжается этап контрольной проверки за зимний период обучения. В течение месяца спланировано проведение более 40 тактических учений различного уровня.

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