06.04.2021 (17:23)
В Балтийске прошла тренировка по противодействию диверсионным силам условного противника
В акватории Калининградского морского канала в г. Балтийске с отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы проведена тренировка по отработке практических действий.
В ходе тренировки боевые пловцы отработали вопросы обнаружения и задержания подводных диверсантов условного противника, а также действия по обеспечению защиты кораблей, базирующихся в Военной гавани Балтийска.
По замыслу мероприятия боевой подготовки, в пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории канала неизвестного движущегося подводного объекта.
При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с противодиверсионной группой. В результате успешно проведенной операции условный нарушитель был задержан.
Кроме того, в рамках тренировки боевые пловцы уничтожили якорную мину, поставленную условным противником. Взрывоопасный предмет был ликвидирован путем его минирования и подрыва.