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06.04.2021 (16:00)

Кадеты Кронштадтского морского КВК приняли участие в третьем всеармейском национальном этапе Международной олимпиады по физике и математике

В соответствии с Планом основных мероприятий, проводимых в довузовских образовательных организациях Минобороны России в 2020/2021 учебном году, на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища состоялась торжественная церемония открытия третьего (всеармейского национального) этапа Международной онлайн-олимпиады воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников СНГ по математике и физике. Самое активное участие в олимпиаде приняли воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КВК).

В этом году олимпиада по физике и математике, в которой приняли участие 16 кадет, проходит в дистанционном режиме. Каждая сборная команда состояла из четырех команд (по два человека) для выступления в каждой номинации: первая номинация — 8 класс, вторая — 9 класс, третья — 10 класс, четвертая — 11 класс.

Основной целью всеармейского национального этапа онлайн-олимпиады по физике и математике является выявление и развитие у воспитанников творческой инициативы и интереса к научно-исследовательской деятельности в области точных наук.

После подведения итогов олимпиады победителям будут вручены дипломы, ценные подарки и кубки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Военное образование , Среднее образование , Олимпиады
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