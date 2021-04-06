06.04.2021 (17:11)

Нахимовцы Санкт-Петербурга примут участие в ежегодном Дне кадета в Президентской библиотеке

7 апреля в 10:00 в Санкт-Петербурге состоится конференция «День кадета в Президентской библиотеке», тема которой «Долг. Честь. Память». В мероприятии традиционно примут участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

На мероприятие приглашены Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров и руководитель Информационного историко-научного центра – Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Александр Букреев.

На конференции расскажут об истории зарождения российского кадетства в XVIII веке, участии кадет в суворовских походах. Гости мероприятия узнают о подвиге Людмилы Павличенко — самой известной женщины-снайпера в годы Великой Отечественной войны. О вкладе своей семьи в военную историю России расскажет один из участников конференции. На мероприятии речь пойдёт и о боевых заслугах святого благоверного князя Александра Невского, 800-летие которого отмечается в этом году.

Наряду с воспитанниками Нахимовского военно-морского училища, в конференции примут участие кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, воспитанницы Пансиона Минобороны России, представители Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС, учащиеся Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

Также к мероприятию в Президентской библиотеке по видео-конференц-связи присоединятся представители довузовских военных учебных заведений из Владивостока, Кемерова, Москвы, Мурманска, Калининграда и других городов России. Посмотреть конференцию сможет любой желающий. Она будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

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