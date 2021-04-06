06.04.2021 (18:24)

Выпускники Военно-медицинской академии прошли смарт-курс по борьбе с последствиями травм

Дополнительный смарт-курс был организован в связи со сложностями обучения курсантов из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Двухдневный обучающий курс «Первичное обследование раненых и пострадавших и борьба с жизнеугрожающими последствиями травм» (сокращенно – СМАРТ-ПП) – это часть созданной в Военно-медицинской академии в 2018 году инновационной обучающей платформы «СМАРТ» (Современные Методы и Алгоритмы лечения Ранений и Травм).

Программа курса состояла из кратких онлайн лекций по протоколам приема и оказания неотложной помощи при ранениях и травмах различных локализаций и практических занятий под руководством опытных преподавателей кафедр военно-полевой хирургии и военной анестезиологии и реаниматологии. Многие из педагогов имеют личный опыт оказания помощи раненым в вооруженных конфликтах.

Занятия проводились на 4-х станциях, соответствующих международному протоколу оказания помощи пострадавшим «АВСD»: А – восстановление проходимости дыхательных путей, В – устранение расстройств дыхания, С – остановка кровотечения, D – оценка неврологического статуса, иммобилизация, окончательный осмотр и согревание - с основным упором на отработку практических навыков выявления и устранения жизнеугрожающих последствий тяжелых травм в экстремальных условиях. В завершение учебной программы были проведены тренировочные ролевые игры по приёму раненых с имитацией тяжелых травм в режиме реального времени на современных интерактивных роботах-симуляторах («Цезарь», «Вирту-Мэн»). Курсанты учились работать в команде, слаженно, быстро и помогая друг другу. Оценка их действий проводилась как преподавателями, так и самими курсантами, которые анализировали правильность оказываемой помощи. В течение двух недель около 360 курсантов выпускного курса прошли дополнительное обучение на смарт-курсе.

По словам преподавателей, они с надеждой и оптимизмом смотрят на подрастающее поколение молодых военных врачей и уверены, что усилия, затраченные на обучение в курсе СМАРТ-ПП, помогут им в военной службе и дальнейшем жизненном пути.

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