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06.04.2021 (15:21)

Военно-медицинская академия приняла участие на международной выставке «Архимед-2021»

С 23 по 26 марта состоялся 24-й Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед».

Разработки ученых академии получили высокие оценки экспертной комиссии и жюри международного конкурса. По итогам смотра академия выиграла две серебряные и одну бронзовую медали. Серебром был отмечен проект «Взрывозащитная обувь сапера», авторами которого являются сотрудники Военно-медицинской академии – Геннадий Ляховец, Владимир Хоминец, Виктор Шаповалов, Дмитрий Шакун и проект «Портативный микрохирургический плазмоскальпель – коагулятор», авторами которых являются сотрудники клиники и кафедры офтальмологии – Игорь Гаврилюк и Андрей Куликов. Бронзовой медалью наградили проект «Метод стабилизации позвоночно-двигательного сегмента после поясничной микродисэктомии», авторы Владимир Петров и Олег Деревянко. 

Салон «Архимед» – это стартовая площадка для выхода на рынок новых прорывных изобретений и технологий. Большая часть результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на салоне, внедряется в производство. Участники салона становятся полноправными членами всемирного изобретательского сообщества, для которых открываются самые широкие горизонты реализации творческого потенциала.

Военно-медицинская академия ежегодно принимает участие в салоне. В прошлом году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой конгресс состоялся в онлайн-формате, что не помешало взять не одну награду.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Медицина
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