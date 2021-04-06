06.04.2021 (18:08)

В Центре военно-спортивной подготовки ЦВО Ергаки готовятся к международному этапу конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш»

14 апреля на базе учебного центра военно-спортивной подготовки Ергаки в Красноярском крае начнется международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш». Состязания пройдут в рамках Армейский международных игр-2021.

В конкурсе примут участие команды Российской Федерации, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистана, Киргизии, женская сборная Вооруженных Сил России, а также впервые команда Китайской Народной Республики.

В рамках соревнований участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш, протяженностью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач, в которые включены преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

Конкурс полевой выучки горных подразделений «Саянский марш» в рамках Армейских международных игр проводится с 2018 года, он является единственным зимним конкурсом, проводимым в рамках АрМИ. На протяжении трех лет проведения мероприятия фаворитом была команда Российской Федерации.

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