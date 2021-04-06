06.04.2021 (18:05)

Специалисты радиоэлектронной борьбы на учении в Сибири учились срывать навигацию ударных дронов

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника.

По замыслу учения, условный противник спланировал нанести удар с воздуха по объектам военной инфраструктуры с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). После получения разведданных о возможной угрозе нападения с воздуха расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель» выдвинулись в назначенный район. Во время совершения марша военнослужащие отразили нападение ДРГ условного противника. По прибытии специалисты РЭБ развернули пункты управления, средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, провели сбор и анализ развединформации, установили радиопомехи, тем самым заглушили каналы управления БпЛА, а также каналы связи с GPS спутниками навигации.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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