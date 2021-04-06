06.04.2021 (15:50)

В Калининграде проводится подготовка военной техники к военному параду

В Калининграде проводится подготовка военной техники Балтийского флота, которая будет задействована в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Водители и механики-водители проверяют техническое состояние вверенной техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, исправность световых приборов.

В месте дислокации механизированной колонны развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли более 75 единиц автомобильной и боевой техники.

В состав механизированной колонны войдет техника, стоящая на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Военная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь - С1», зенитными ракетными комплексами «Тор-М2» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и броне техникой.

Кроме того, гости увидят дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства «Мустанг».

В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота проводят техническое обслуживание Т-34, который 9 мая возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого военные автомеханики начали подготовку к участию в парадах победы одного из самых мощных тяжелых танков в мире Т-10.

Все работы по обслуживанию, покраске и мойке выполнялись с соблюдением установленных требований безопасности.

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