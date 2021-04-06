06.04.2021 (14:41)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье определили лучшее подразделение пожарной охраны

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае определили лучшее подразделение пожарной охраны.

На протяжении трех дней четыре военизированные пожарные команды от соединений и воинских частей объединения боролись за звание лучшего расчета в развертывании пожарного автомобиля с забором и пуском воды. Кроме того, конкурсанты «штурмовали» третий этаж условно горящей башни с помощью выдвижной трехколенной лестницы и ликвидировали «пожар», а также проверили свои теоретические знания противопожарного дела.

Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачетах. Победители определились по лучшему времени, потраченному на прохождении каждого этапа соревнований.

По итогам состязаний победила команда технической ракетной базы, она и представит общевойсковую армию ВВО на окружном этапе соревнований, который пройдет 17 мая в Хабаровске.

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