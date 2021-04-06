06.04.2021 (17:28)

В Центральном военном округе проходит окружной этап конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж»

На Южном Урале проходят окружные соревнования всеармейского конкурса полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж-2021».

Всего в конкурсе принимает участие около 50 военнослужащих в составе пяти команд из Новосибирской, Самарской и Челябинской областей. Все участники разделены на два дивизиона, в зависимости от используемого образца оружия - «Армейский снайпер» и «Профессионал». В дивизионе «Профессионал» состязаются снайперы двух бригад специального назначения ЦВО.

На первом этапе конкурса участники выполнили упражнения «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».

На втором этапе стрелкам предстоит состязаться в составе снайперских пар. В упражнении «Найти и уничтожить» снайперы выполнят стрельбу по появляющимся в произвольном порядке головным фигурам. При выполнении задания «Стрельба с выносом точки прицеливания» участники будут вести стрельбу по поясным мишеням, которые появляются на разной дальности от 400 до 800 метров, при этом главное условие упражнения – не вносить поправки в прицел.

Состязания завершатся 10 апреля итоговым упражнением «Командный зачет».

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