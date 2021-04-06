06.04.2021 (17:23)

Военнослужащие танковой бригады ЗВО выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей

В Нижегородской области на полигоне Мулино танкисты отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов 6П49 «Корд».

Перед командирами танков Т-72Б3 появлялись цели на расстоянии от 300 до 2000 метров, задачей военнослужащих было уничтожить летательные аппараты условного противника. Выполнение норматива усложнилось из-за погодных условий, в тумане при пасмурной погоде целей практически не было видно. Несмотря на сложившуюся обстановку, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.

В тренировке было задействовано свыше 350 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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