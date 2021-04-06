06.04.2021 (17:12)

На начало апреля для участия в конкурсе фотографий «Маяки России-2021» поступило 139 заявок

На первом этапе открытого Всероссийского конкурса фотографий «Маяки России-2021» отмечается возрастающая активность участников, направляющих на рассмотрение комиссии свои фотоработы. На сегодняшний день (6 апреля) поступило 139 заявок от авторов фотоматериалов по заданию конкурса.

Организаторами конкурса являются Минобороны РФ и Русское географическое общество. Положение о проведении конкурса утверждено главкомом ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.

Целями конкурса является привлечение внимания к истории развития маячного дела в России, воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию родного края и необходимости их сохранения, воспитания патриотизма через искусство фотографии, выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре художественной и документальной фотографии.

В конкурсе могут принимать участие граждане России, вне зависимости от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе и непрофессиональные фотографы (интересы несовершеннолетних участников Конкурса представляют их законные представители).

Конкурс проводится в три этапа:

первый этап (прием работ) с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 2021 г.;

второй этап (предварительный отбор) со 2 августа по 10 сентября 2021 г.;

третий этап (финал конкурса) с 11 по 24 сентября 2021 г.

Работы представляются на Конкурс в номинации:

«Святыни морей» - показывающие маяки России и/или раскрывающие исторические аспекты создания Маячной службы России;

«Смотрители маяков» - показывающие работу и быт маячников.

Выбор номинации, в которой участвует представленная на конкурс фотография, осуществляет участник конкурса, при этом работа должна соответствовать теме номинации. Положение о проведении конкурса опубликовано на сайте Минобороны РФ и Русского географического общества.

Синхронно с проведением конкурса в Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» начала работу выставка «Маяки России». На экспозиции в библиотеке филиала представлено более 30 изображений маяков большого формата, что позволяет гостям виртуально «побывать» на маяках, расположенных на территории Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Цель выставки – изучение и популяризация маячного дела.

Выступивший на открытии выставки инспектор группы инспекторов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Александр Цуркан подчеркнул важность изучения и сохранения маяков как объектов морского наследия.

За три недели работы выставки её посетили более 350 офицеров, курсантов и гражданского персонала филиала, многие из которые с интересом отметили выразительность и художественность фотографий с маячными сюжетами.

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