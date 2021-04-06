06.04.2021 (16:59)

В 1-й армии ПВО-ПРО прошел второй этап всеармейского конкурса «Воин мира-2021»

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошёл конкурс «Войн мира–2021».

Конкурс проводился в несколько этапов: военно-спортивный — «Атлет», конкурс по боевой подготовке — «Профессионал», литературно-художественный и танцевальный творческий — «Кавалер» («Сударыня»), конкурс на знание военной истории, ратной славы и воинской доблести — «Эрудит».

Победители этапов продемонстрировали знания военной истории, раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала и хореографии, показали хорошую физическую подготовку, высокий навык обращения со стрелковым и холодным оружием, а также умение метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность.

Помимо этого, военнослужащие преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата Калашникова и выполнили нормативы по огневой подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

Конкурс «Воин мира» входит в программу Армейских международных игр. Это одно из зрелищных соревнований, где военнослужащие показывают не только свой профессионализм, но и всестороннее интеллектуальное и творческое развитие.

По итогам состязаний среди военнослужащих мужского пола первое место занял лейтенант Иван Сковородкин, а среди женщин — ефрейтор Ольга Беловенцева.

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