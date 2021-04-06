06.04.2021 (16:31)
В Нижегородской области приступили к вакцинации вторым компонентом участников парада Победы от коронавирусной инфекции
В Нижегородской области приступили к вакцинации вторым компонентом от коронавирусной инфекции военнослужащих Западного военного округа, которые будут участвовать в параде Победы.
На данный момент прививку первым компонентом привито свыше 600 военнослужащих, задействованных в участие в параде в ознаменование 76-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Всего в рамках подготовки к параду будет вакцинировано более 800 военнослужащих.
Вакцинация проводится добровольно. Перед получением иммунной дозы военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских и других подразделений проходят тестирование на наличие антител. Врачи информируют военнослужащих о способах воздействия препарата «Спутник V» на организм.
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