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06.04.2021 (15:43)

Российские военнослужащие в Приднестровье отработали навыки оборонительного боя

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ночной этап боевых стрельб взводов (БСВ).

В рамках данного этапа военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали навыки оборонительного боя.

По замыслу БСВ, личный состав заняли позиции на указанном рубеже, а при наступлении условного противника огневая засада оказала сопротивление с целью вынудить спешиться условного противника. При ведении оборонительного боя военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдерживали наступление условного противника, ведя огонь по мишеням имитирующие живу силу и легкобронированную технику. Огонь вёлся из АК-74, ПКМ, РПГ-7, а также из крупнокалиберных пулемётов, установленных на БТР-70. Особенностью ведения боя стали ночные условия.

В ходе ведения боя специалисты медицинской службы оказали первую медицинскую помощь условно раненым с травмами различной степени тяжести, после чего организовали их транспортировку в тыл.

БСВ завершатся отработкой военнослужащими ОГРВ ПРРМ действий наступательного боя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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