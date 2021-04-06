06.04.2021 (15:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжается полевой выход подразделения материального обеспечения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжается полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.
В ходе мероприятий по обеспечению подразделений в полевых условиях военнослужащие роты материального обеспечения развернули полевую баню и душевые для помывки личного состава, а также полевой пункт массовой заправки техники, где отрабатывали нормативы по заправке горючим машин штатными средствами заправки. Специалисты тыла отработали нормативы по доставке и дозаправке военной техники в поле с помощью топливных маслозаправщиков.
Полевой выход завершится в конце текущей недели в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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