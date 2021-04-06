06.04.2021 (16:03)

Участницы парада Победы в Воронеже привились вакциной «Гам-КОВИД-Вак»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участницы парада Победы в Воронеже привились вакциной «Гам-КОВИД-Вак»

Участницы женского парадного расчета общевойсковой армии Западного военного округа привились вакциной против COVID-19 на базе бригады управления в Воронежской области.

Военнослужащие-женщины ежедневно тренируются по три и более часов пошереножно и в составе парадных расчётов, поэтому добровольное желание вакцинироваться приняла каждая участница парада в честь 76-летия Победы.

Перед вакцинацией «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») участницы прошли обязательное обследование у терапевта, направленное на выявление противопоказаний, а также ознакомились с рекомендациями по введению правильного образа жизни в период между введением первого и второго компонента.

Спустя три дня после вакцинации женщины-военнослужащие продолжили парадные тренировки.

Всего в параде в Воронеже уже второй раз примет участие свыше 100 женщин-военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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