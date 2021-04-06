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06.04.2021 (15:51)

Министр обороны РФ сообщил о проходящих в Вооруженных Силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил о проходящих в Вооруженных Силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки, — сообщил глава военного ведомства в ходе селекторного совещания, которое прошло сегодня в Национальном центре управления обороной РФ.

Сергей Шойгу добавил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

«Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — поставил задачу Министр обороны.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба.

Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.

В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками (силами).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Селекторное совещание
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