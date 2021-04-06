06.04.2021 (15:35)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, Министр обороны напомнил, что 1 апреля в 83 субъектах Российской Федерации началась призывная кампания.

«Более 2,7 тыс. призывных комиссий обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе тест-системами для выявления COVID-19. Завершается вакцинация сотрудников военкоматов. В первую очередь привили тех, кто непосредственно участвует в призыве граждан на военную службу», — сообщил Сергей Шойгу.

Кроме того, организована регулярная дезинфекция зданий и территорий военных комиссариатов, призывных сборных пунктов, а также автотранспорта, предназначенного для перевозки призывников. Сборные пункты готовы к отправке молодого пополнения, продовольствие и вещевое имущество завезены.

«Командующим войсками военных округов и Северным флотом необходимо взять под личный контроль соблюдение санитарных требований при доставке новобранцев в части», — поставил задачу Министр обороны.

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В продолжение темы глава военного ведомства предложил обсудить ситуацию с коронавирусной инфекцией в Вооружённых Силах.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что для недопущения распространения COVID-19 в воинских коллективах проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Военнослужащим с коронавирусной инфекцией своевременно оказывается медицинская помощь. В настоящее время выздоровели 98,5% инфицированных.

«Массовой заболеваемости не допущено, количество выявленных случаев заражения стабильно снижается. Во многом этому способствует вакцинация личного состава», — сказал Министр обороны.

Глава военного ведомства также сообщил, что первый компонент вакцины получили свыше 425 тыс. человек. Среди них 75 тыс. курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций. Более 370 тыс. военнослужащих прошли полный курс вакцинации.

«Подчеркну, что дефицита препарата в Вооружённых Силах нет. Объёмы его поставок позволяют провакцинировать всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал», — добавил Сергей Шойгу.

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Далее участники селекторного совещания рассмотрели вопрос подготовки войск к параду Победы на Красной площади.

«Продолжаются тренировки личного состава и техники. Они проходят с соблюдением строгих мер безопасности», — отметил Министр обороны.

В местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты медицинские пункты. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники. Все участники парада привиты от коронавирусной инфекции и имеют к ней иммунитет.

«Требую от всех должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, в том числе по недопущению распространения COVID-19. Для нас главное — сохранить здоровье участников и гостей торжеств», — подчеркнул глава военного ведомства.

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В тематической части селекторного совещания были рассмотрены три вопроса.

Первый касался выполнения опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015».

Министр обороны сообщил, что применение этой системы улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой и связью, техническим и тыловым обеспечением общевойсковых соединений и воинских частей, позволит формировать единые базы данных для управления подчинёнными войсками.

При этом упростится процесс получения, обработки и анализа разведданных. Повысится оперативность доведения приказов и информации об обстановке для успешного решения боевых задач.

«На совещании обсудим, как концерн «Созвездие» исполняет взятые на себя обязательства по госконтракту», — обратился к разработчикам системы глава военного ведомства.

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Второй важный вопрос, вынесенный для рассмотрения на совещании, был связан с совершенствованием жилищного обеспечения военнослужащих.

Для решения этой задачи в Министерстве обороны создано федеральное государственное автономное учреждение «Росжилкомплекс», которое позволит сформировать единую систему управления и распоряжения жилищным фондом.

В результате будут обеспечены максимальная эффективность процесса распределения жилья, надлежащая эксплуатация жилищного фонда и оптимизация расходов на его содержание.

Кроме того, для прямой коммуникации с военнослужащими планируется более широко внедрять современные цифровые сервисы, благодаря чему повысится прозрачность услуг по предоставлению жилья.

«В ходе работы заслушаем, как «Росжилкомплекс» реализует поставленные задачи», — сказал Сергей Шойгу.

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В завершение тематической части участники селекторного совещания обсудили вопрос создания штатных учебных подразделений для подготовки экипажей, расчётов и групп.

«Анализ итогов Армейских международных игр показывает, что они являются эффективной формой совершенствования боевой выучки личного состава, — отметил Министр обороны. — За 6 лет в состязаниях приняли участие около 3 млн российских военнослужащих, более 3,5 тыс. из них стали призёрами».

Глава военного ведомства добавил, что для того, чтобы максимально использовать полученный опыт, принято решение на базе окружных центров и учебных воинских частей создать специальные подразделения для подготовки экипажей, расчётов и групп. Предусматривается, что командиры и инструкторы таких подразделений будут назначаться из числа победителей Игр.

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