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06.04.2021 (15:08)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели учения по ликвидации последствий «химического заражения» в Курской области

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели учения по ликвидации последствий условного химического заражения в Курской области.

Военнослужащие по сигналу оповещения отправились на условно заражённую местность для проведения радиационной, химической и биологической разведки.  При помощи термодымовых машин ТДА-3 специалисты РХБЗ обеспечили защиту от применения высокоточного оружия противника, а после приступили к обеззараживанию и химическому контролю, задействовав авторазливочные станции АРС-14КМ и разведывательные химические машины РХМ-6.

Для массовой обработки техники военнослужащие РХБ защиты задействовали тепловые машины УТМ-80.

Всего к специальным учения в Курской области было привлечено свыше 300 военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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