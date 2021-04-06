06.04.2021 (15:08)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели учения по ликвидации последствий «химического заражения» в Курской области

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели учения по ликвидации последствий условного химического заражения в Курской области.

Военнослужащие по сигналу оповещения отправились на условно заражённую местность для проведения радиационной, химической и биологической разведки. При помощи термодымовых машин ТДА-3 специалисты РХБЗ обеспечили защиту от применения высокоточного оружия противника, а после приступили к обеззараживанию и химическому контролю, задействовав авторазливочные станции АРС-14КМ и разведывательные химические машины РХМ-6.

Для массовой обработки техники военнослужащие РХБ защиты задействовали тепловые машины УТМ-80.

Всего к специальным учения в Курской области было привлечено свыше 300 военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице