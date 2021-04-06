06.04.2021 (13:51)

Экипажи армейской авиации Западного военного округа отработали «малоскоростную глиссаду» в горах Кабардино-Балкарии

В Нальчике (Кабардино-Балкария) завершился сбор экипажей армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по подготовке к выполнению боевых задач в горной местности.

В течение месяца экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ми-28 «Ночной охотник» отработали элементы пилотирования на больших высотах с отработкой прицеливания и фотострельбы по «противнику», навыки пилотирования при облете горных хребтов и ущелий, посадку на горные площадки ограниченных размеров.

Особую сложность для летчиков и штурманов при полетах в условиях горной местности представляет разряженный воздух, который уменьшает маневренные возможности боевых вертолетов и усложняют посадку транспортных вертолетов. Для тренировки выполнения посадки в таких условиях разработана специальная методика посадки «малоскоростная глиссада», при которой воздушное судно как бы «планирует», снижаясь на площадку посадки с большой высоты с плавным уменьшением скорости.

По итогам сбора были подготовлены командиры экипажей вертолетов Ми-8 к выполнению десантно-транспортных задач, командиры экипажей вертолетов Ми-24 к выполнению огневых задач, а летчики-операторы и инструкторы по подготовке к боевым действиям в горной и пересеченной местности.

Всего в мероприятии участвовало более 30 специалистов летного и штурманского состава армейской авиации объединения.

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