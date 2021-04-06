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06.04.2021 (14:44)

В Севастополе начались сводные тренировки парадных расчётов по подготовке к Параду Победы

В Севастополе на одном из аэродромов Черноморского флота (ЧФ) начались сводные тренировки парадных расчётов по подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке под руководством начальника отдела береговых войск ЧФ полковника Игоря Сварковского участвуют порядка 2000 военнослужащих Севастопольского гарнизона.

Парадные расчёты военнослужащих Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, проходящие службу на Крымском полуострове, отрабатывают синхронное прохождение строем под музыкальное сопровождение оркестра Черноморского флота.

Запланировано к проведению ещё 7 общих тренировок на аэродроме, а также две вечерние тренировки и генеральная репетиция парада на ул. Ленина в Севастополе.

Всего в Крыму в военных парадах, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 5000 человек.

Парады 9 мая пройдут в городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске, а также в столице Республики Крым – Симферополе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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