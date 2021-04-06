06.04.2021 (14:17)

Более 30 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск принимают участие в сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

В соответствии с планом боевой подготовки в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск началась проверка итогов боевой учебы войск за зимний период обучения 2020-2021 гг.

В период с 6 по 30 апреля будет оценен уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности.

В ходе проверки управлений соединений, воинских частей и подразделений основной упор будет сделан на проверку овладения военнослужащими практических навыков, в соответствии со своими должностными обязанностями, необходимыми для выполнения различных учебно-боевых задач.

Личный состав будет проверен по основным предметам обучения. Гвардейцы-десантники примут участие в контрольных занятиях по физической, огневой, тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке, а также вождении колесной и гусеничной техники и выполнению нормативов РХБЗ.

Кроме того, будет проверено обустройство полигонов и объектов инфраструктуры военных городков.

Ивановское гвардейское воздушно-десантное и Ульяновское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединения пройдут проверку комиссией под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Всего к проверке за зимний период обучения будет привлечено более 30 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Подведение итогов проверки состоится в ходе заседания Военного совета командования Воздушно-десантных войск в мае текущего года.



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