06.04.2021 (14:12)

Силы Северного флота приступили к третьему этапу комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Кольском заливе

Силы Северного флота приступили к выполнению исследований в Кольском заливе по плану третьего этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО), проходящей в рамках патриотической акции «Помни войну».

В ходе данного этапа предстоит обследовать находящиеся возле мыса Мишуков корабли и суда, погибшие здесь в годы Великой Отечественной войны, а также исследовать отдельные участки дна на предмет наличия на них немецких авиационных мин, в частности, ставших причиной гибели транспорта «Стил Уокер».

На данном этапе комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Кольском заливе будут задействованы силы поисково-спасательного обеспечения – рейдовые водолазные катера управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. К работе также планируется привлечь недавно поступившие на вооружение суда и катера, на реальных объектах изучить возможности поступившей на флот новой техники: гидрографического судна «Николай Скосырев», большого гидрографического катера «Александр Макорта» и противодиверсионного катера «Валерий Федянин».

В работах примут участие специалисты РГО, имеющие богатый опыт поисковых работ в Баренцевом и Карском морях. Офицеры гидрографической службы флота обменяются с ними накопленными знаниями и практикой поисковых исследований.

Комплексная экспедиция – это новая форма подготовки Северного флота, согласованная по месту, времени, целям и задачам, организуемая на едином историко-географическом фоне по единому замыслу и плану в интересах повышения готовности сил (войск) Северного флота к решению задач в Арктике.

Подобного рода экспедиции в российском и советском Военно-Морском Флоте ранее не проводились. Достигнутые результаты будут способствовать совершенствованию организации подготовки, более предметному погружению военнослужащих в выполнение задач по предназначению.

Ожидается, что в ближайшее время после завершения двух первых этапов комплексной экспедиции с результатами в пункты базирования вернутся ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечение «Эльбрус», а также гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».

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