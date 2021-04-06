06.04.2021 (13:23)

Более 1 тыс. мотострелков ЮВО приступили к подготовке к чемпионату Вооружённых Сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 1 тыс. мотострелков ЮВО приступили к подготовке к чемпионату Вооружённых Сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью

Более 1 тыс. мотострелков Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к чемпионату Вооружённых Сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью.

Военнослужащим ЮВО предстоит продемонстрировать огневую подготовку из нескольких видов огнестрельного оружия, метание ножа, гранаты и саперной лопатки, элементы рукопашного боя, оказание первой медицинской помощи условно пострадавшему, а также решать тактические задачи как индивидуально, так и в группе.

В ходе тактико-стрелкового многоборья военнослужащие осваивают новые способы ведения практического боя, поражение бронетехники и легкобронированных машин условного противника, разработанные на основе анализа боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

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