06.04.2021 (13:23)
Более 1 тыс. мотострелков ЮВО приступили к подготовке к чемпионату Вооружённых Сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью
Более 1 тыс. мотострелков Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к чемпионату Вооружённых Сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью.
Военнослужащим ЮВО предстоит продемонстрировать огневую подготовку из нескольких видов огнестрельного оружия, метание ножа, гранаты и саперной лопатки, элементы рукопашного боя, оказание первой медицинской помощи условно пострадавшему, а также решать тактические задачи как индивидуально, так и в группе.
В ходе тактико-стрелкового многоборья военнослужащие осваивают новые способы ведения практического боя, поражение бронетехники и легкобронированных машин условного противника, разработанные на основе анализа боевого опыта современных вооруженных конфликтов.
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