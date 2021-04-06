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06.04.2021 (13:42)

Творческая группа Центрального офицерского клуба ВКС провела концерт для участников военного парада

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил» провела для участников парада Победы-2021 - воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища концертную программу «Вам, защитники Отечества!».

Открыл концерт лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Лашманов. Он исполнил попурри песен о Юрии Гагарине, которое подготовил к 60-летию первого полёта человека в космос.

С музыкальным поздравлением выступила Анастасия Карасёва. В мир танцевальной музыки всех зрителей концерта погрузила певица и телеведущая Даяна Брют. Одним из самых ярких номеров концерта стало выступление чемпиона мира по баяну, солиста группы «Баян Микс» Сергея Коткова.

В финале концерта традиционно прозвучала замечательная композиция «Служить России!», исполненная совместно артистами и воспитанниками.

Концертную программу вела методист ЦОК ВКС Ольга Сулим.

В заключение концерта добрые слова в адрес творческой группы ЦОК ВКС от имени руководящего состава филиала Нахимовского военно-морского училища высказала старший педагог-организатор Нелли Колчина, вручившая артистам благодарственные письма.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Концерты , Воздушно-космические силы (ВКС)
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