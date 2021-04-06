06.04.2021 (12:27)

Госпиталь ЦВО в Самаре начал вакцинировать участников Великой Отечественной войны, которые приглашены на парад Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Госпиталь ЦВО в Самаре начал вакцинировать участников Великой Отечественной войны, которые приглашены на парад Победы

426-й госпиталь Центрального военного округа в Самаре начал вакцинировать участников Великой Отечественной войны и других почётных граждан, которые приглашены 9 мая на парад Победы в Самаре.

Одним из первых сделал прививку 75-летний почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Иванович Баранов. Накануне (5 апреля) он с супругой вакцинировались первым компонентом препарата «Спутник V».

«В такие важные для страны моменты, когда нужно объединиться, показать людям значимость вакцинации для здоровья нации, не имел морального права оставаться в стороне. Скоро парад. Со мной рядом будут стоять участники Великой Отечественной войны: герои, которые победили фашизм. Имею ли я право рисковать их здоровьем? Конечно, нет», – сказал Александр Иванович.

Иммунизация проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Справочно:

Александр Иванович Баранов родился 13 мая 1946 года в посёлке Кегейли Каракалпакской АССР Узбекской ССР. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе (с отличием), Военную академию Генерального штаба с золотой медалью.

С сентября 1999 года - первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказкого военного округа. С октября того же года - один из непосредственных руководителей боевых действий по освобождению Чечни от бандформирований.

В декабре 1999 года ему присвоено воинское звание – генерал-полковник, а в июне 2004 года – генерал армии. Командовал войсками Уральского, Приволжско-Уральского и Северо-Кавказского военных округов.

Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалями. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Баранову Александру Ивановичу Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2000 года присвоено звание Героя Российской Федерации.

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