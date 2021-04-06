06.04.2021 (12:27)
Госпиталь ЦВО в Самаре начал вакцинировать участников Великой Отечественной войны, которые приглашены на парад Победы
426-й госпиталь Центрального военного округа в Самаре начал вакцинировать участников Великой Отечественной войны и других почётных граждан, которые приглашены 9 мая на парад Победы в Самаре.
Одним из первых сделал прививку 75-летний почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Иванович Баранов. Накануне (5 апреля) он с супругой вакцинировались первым компонентом препарата «Спутник V».
«В такие важные для страны моменты, когда нужно объединиться, показать людям значимость вакцинации для здоровья нации, не имел морального права оставаться в стороне. Скоро парад. Со мной рядом будут стоять участники Великой Отечественной войны: герои, которые победили фашизм. Имею ли я право рисковать их здоровьем? Конечно, нет», – сказал Александр Иванович.
Иммунизация проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») на организм человека.
Справочно:
Александр Иванович Баранов родился 13 мая 1946 года в посёлке Кегейли Каракалпакской АССР Узбекской ССР. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе (с отличием), Военную академию Генерального штаба с золотой медалью.
С сентября 1999 года - первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказкого военного округа. С октября того же года - один из непосредственных руководителей боевых действий по освобождению Чечни от бандформирований.
В декабре 1999 года ему присвоено воинское звание – генерал-полковник, а в июне 2004 года – генерал армии. Командовал войсками Уральского, Приволжско-Уральского и Северо-Кавказского военных округов.
Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалями. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Баранову Александру Ивановичу Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2000 года присвоено звание Героя Российской Федерации.