06.04.2021 (13:11)

Штурмовики Су-25 российской военной базы в Киргизии выполнили пуски ракет «воздух-поверхность» и бомбометание на полигоне под Курганом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики Су-25 российской военной базы в Киргизии выполнили пуски ракет «воздух-поверхность» и бомбометание на полигоне под Курганом

Экипажи штурмовиков Су-25 объединенной российской военной базы в Киргизии в рамках подготовки ко всеармейскому этапу конкурса летного мастерства «Авиадартс-2021» выполнили пуски ракет класса «воздух-поверхность» и бомбометание на полигоне в Курганской области.

В ходе подготовки летчики штурмовиков выполнили пуски двух типов ракет «воздух-поверхность»: малого радиуса действия и ракет, предназначенных для уничтожения особо прочных укрытий. Кроме того, российские летчики отработали применение крупных авиационных бомб калибром 250 и 500 килограммов, а также групповую слетанность, преодоление комплексов ПВО с применением средств радиоэлектронной борьбы. Боевое применение осуществлялось с различных видов маневров: пикирования с высоты около 1500 метров и горизонтального полета на высоте не более 300 метров. Для проведения конкурса «Авиадартс-2021» на полигоне в Курганской области было подготовлено около 30 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из пяти типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные мишени.

В Центральном военном округе к всеармейскому этапу летного мастерства «Авиадартс-2021» готовятся экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовики Су-25, а также летчики вертолетов Ми-8 АМТШВ «Терминаторы» армейской авиации Центрального военного округа.

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