06.04.2021 (11:40)

В Симферополе прошёл смотр готовности участников парада Победы

Командир армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) генерал-майор Денис Лямин провёл строевой смотр пеших колонн, которые будут участвовать в параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Командующий объединением совместно со своими заместителями проверил готовность формы одежды военнослужащих и сотрудников силовых структур, осмотрел вверенное им вооружение, а также подготовленность знамённых групп с копиями штандартов фронтов времён Великой Отечественной войны.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Место проведения тренировок, транспорт, предназначенный для перевозки личного состава, а также технику из состава механизированной колонны регулярно обрабатывают военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты специальным дезинфекционным раствором.

Кроме того, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медицинских специалистов. Каждый военнослужащий прошёл добровольное вакцинирование от коронавирусной инфекции в пунктах постоянной дислокации.

В параде Победы в Симферополе примут участие более тысячи человек, среди которых военнослужащие армейского корпуса ЧФ, расчеты федеральной службы войск национальной гвардии, ГУ МЧС России и МВД России по Республике Крым, а также сводные парадные коробки от военно-патриотических клубов движения «Юнармия» и ДОСААФ.

Принимать парад будет генерал-майор Денис Лямин.

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