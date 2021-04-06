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06.04.2021 (09:03)

В Екатеринбурге прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчетов, участвующих в параде Победы на Площади 1905 года

В Екатеринбурге прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчетов, участвующих в параде Победы на Площади 1905 года. Военнослужащие отрабатывали синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парад.

В тренировочном прохождении принимали участие парадные расчеты военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа, представителей ветеранских организаций, а также воспитанников Екатеринбургского суворовского училища и правоохранительных органов.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысяч человек, в том числе около 1,5 тысяч от Министерства обороны РФ. Также задействовано будет порядка 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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