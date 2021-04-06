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06.04.2021 (10:28)

В Приморье экипажи авиаполка армии ВВС и ПВО ВВО отработали тактические схемы ведения воздушного боя против самолетов противника

В Приморском крае в авиационном полку армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проведены учебно-тренировочные полеты с отработкой тактических схем ведения воздушного боя против самолетов условного противника.

Летчики на истребителях в воздухе выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки.

Особое внимание уделялось пилотированию самолетов с применением наступательных и оборонительных маневров на разных диапазонах высот и скоростей.

В ходе выполнения поставленных задач летчики на самолетах Су-35С поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов. В роли условного противника выступили высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Элементы маневрирования отрабатывались с большими углами крена, «воздушные бои» проводились на предельных параметрах комплексов прицеливания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Восточный военный округ , ВВС
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