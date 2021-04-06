06.04.2021 (07:15)

Военные инженеры защитили от паводка село в Республике Татарстан

Военные инженеры защитили в Республике Татарстан от паводка село Бурундуки, в котором проживает около 600 человек.

Перед подрывами льда на реке военнослужащие Казанского высшего танкового командного училища провели инженерную разведку местности, измерили толщину льда, изучили извилистое русло реки Берля, проходящее вдоль всего населённого пункта, и провели взрывные работы.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

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