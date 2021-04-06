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06.04.2021 (07:45)

Летчики ВВО в Забайкалье выполнили учебно-тренировочные полеты по мониторингу лесопожарной обстановки

Летчики авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) выполнили учебно-тренировочные полеты на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» на предельно малых высотах с попутным мониторингом лесопожарной обстановки в Забайкалье.

Экипажи отработали задачи по технике пилотирования боевых машин и выполнили полеты на предельно малых высотах - до 50 метров над землей. Подобные действия позволяют максимально скрыть вертолеты от огня противника, используя естественные укрытия местности, и наиболее эффективно задействовать армейскую авиацию для противодействия условным незаконным вооруженным формированиям.

Также летчики отработали задачи по поиску и спасению условно пострадавших, и их эвакуацию с режима зависания. Кроме этого, во время проведения учебно-тренировочных полетов, военнослужащие провели мониторинг лесополосы на предмет обнаружения очагов возгорания.

Справочно: авиационная часть, дислоцированная в Забайкальском крае, входит в состав армии ВВС ПВО Восточного военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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