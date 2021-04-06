06.04.2021 (08:15)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовала контрольная проверка

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курильских островах, состоялись строевые смотры готовности подразделений, привлекаемых к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

На строевом плацу офицеры комплексной комиссии управления армейского корпуса ВВО проверили у военнослужащих укомплектованность всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом, исправность стрелкового оружия, средств радиосвязи, переносной учебно-материальной базы, а также правильность ведения документации учёта личного состава и боевой подготовки.

В парках боевых машин командиры подразделений и экипажи боевых машин представили техническое состояние закрепленного вооружения, исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии, а также наличие средств пожаротушения в каждой машине.

В ближайшее время военнослужащим армейского корпуса ВВО предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке.

Контрольная проверка в соединениях и воинских частях на Сахалине и Курильских островах продлится до конца текущего месяца.

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