06.04.2021 (08:45)

В Забайкалье состоялась первая тренировка парада Победы с участием военнослужащих ВВО

На площадке аэродрома Черемушки с военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, состоялась первая тренировка военного парада, который пройдет на площади Ленина в Чите в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил России.

В едином строю прошли парадные расчеты общевойскового объединения ВВО, соединения противовоздушной обороны, окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также других силовых структур и ведомств.

В ходе тренировки военнослужащие под музыкальное сопровождение военного оркестра оттачивали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадных колонн во время движения. Репетиция проходила с соблюдением сценария проведения грядущего торжественного мероприятия.

Помимо этого, состоялась тренировка прохождения механизированной колонны военной и специальной техники воинских частей ВВО. Уже на первой тренировке военнослужащие показали мастерство управления многотонной техникой в парадном строю. Ранее для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики.

В этом году в параде Победы в столице Забайкалья в механизированной колонне пройдут боевые машины пехоты, танки, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, всего около 70 единиц техники. В исторической части парада будут задействованы образцы боевой техники времен войны, в том числе советская противотанковая артиллерийская установка СУ-100, а также легендарный танк Т-34.

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