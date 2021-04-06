06.04.2021 (07:30)

Связисты Каспийской флотилии организовали каналы связи с использованием нового программного обеспечения

В рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения с личным составом подразделений войск связи и военнослужащими подвижного узла связи (ПУС) Каспийской флотилии (КФл) прошло тактико-специальное учение на учебном комплексе Скорпион.

Специалисты организовали связь с экипажами кораблей КФл, выполняющими задачи в пунктах базирования и в акватории Каспийского моря. Также военнослужащие выполнили ряд нормативов и развернули подвижные пункты связи для работы в полевых условиях на базе командно-штабных машин (КШМ), оборудованных средствами радиосвязи третьего поколения (радиостанции Р-171, Р-173, Р-134).

Кроме того, связисты отработали комплекс имитационных мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций, провели имитацию развёртывания передвижных станций связи, выполнили прокладку кабельных линий для передачи сигналов боевого управления.

Основной целью учебных мероприятий являлась организация и подготовка каналов связи на ранее незадействованных частотах с использованием нового программного обеспечения. Также отрабатывалось взаимодействие подразделений связи с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.

В учениях приняли участие личный состав подразделений связи более 20 кораблей КФл, было задействовано порядка 10 единиц специальной военной техники берегового командного объединения.

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