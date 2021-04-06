06.04.2021 (08:30)

Подразделения РХБ защиты ЮВО отработали порядок противодействия вирусным атакам в конкурсе АрМИ-2021 «Безопасная среда»

В Волгоградской области завершился окружной этап конкурса по полевой выучке среди подразделений РХБ защиты Южного военного округа (ЮВО) «Безопасная среда» армейских международных игр 2021 года.

Специалисты РХБ защиты ЮВО преодолели маршруты, оборудованные площадками для отбора проб условно зараженного грунта и поиска радиоактивных источников на местности и технике, а также противодействовали массовым вирусным атакам.

Участники конкурса преодолели в средствах защиты органов дыхания огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по качающемуся бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием.

Кроме того, экипажи команд выполнили более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите.

По итогам конкурса лучшими стали военнослужащие соединения РХБ защиты ЮВО из Волгоградской области.

В конкурсе приняли участие более 50 экипажей и расчетов РХБ защиты ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе дымовые машины ТДА-2К, комплекты дегазации, дезактивации и дезинфекции ВВТ ДКВ-1К, авторазливочные станции АРС-14КМ, разведывательный химические машины РХМ-6, тяжелые огнемётные системы ТОС-1А.

Лучшие специалисты РХБ защиты ЮВО представят военный округ на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021, который пройдет в Костромской области.

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