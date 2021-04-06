06.04.2021 (08:00)

Артисты ЮВО продолжат гастрольные туры по общевойсковым полигонам до окончания контрольной проверки

Артисты ансамблей песни и пляски Южного военного округа (ЮВО), Черноморского флота, а также артисты и музыканты художественных коллективов гарнизонных Домов офицеров и воинских частей приступили к проведению концертов в полевых условиях.

На всех общевойсковых полигонах, где подразделения и воинские части ЮВО сдают контрольную проверку за зимний период обучения, командованием ЮВО спланировано культурно-художественное обслуживание личного состава силами военных творческих коллективов.

«Артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с концертом перед военнослужащими 58-й общевойсковой армии и соединения морской пехоты на полигоне Опук в Крыму, а ансамбль песни и пляски Южного военного округа спланировал выезды с концертами на полигоны Ростовской области Кадамовский и Кузьминский», – уточнил заместитель командующего войсками ЮВО по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров.

Помимо концертов военных артистов повседневную рутину занятий по боевой подготовке в полевых условиях военнослужащим ЮВО разнообразят спортивными соревнованиями и просмотром художественных фильмов. На общевойсковых полигонах оборудованы спортивные площадки, полевые кинотеатры, а также развернуты бакалейные торговые точки.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поручил создать комфортные условия для военнослужащих на всех полигонах, где проводятся мероприятия контрольной проверки.

«Бытовые условия, организация питания, отдых личного состава в соответствии с регламентом рабочего времени должны максимально соответствовать требованиям привлекательности военной службы», – поставил задачу командному составу объединений ЮВО генерал-армии А. Дворников.

Под руководством командующего войсками ЮВО комплексные комиссии приступили к оценке боевых возможностей соединений и воинских частей. В рамках контрольной проверки войска округа проведут более 40 тактических учений различного уровня, выполнив задачи автономно и в составе межвидовых группировок войск.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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